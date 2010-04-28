Предприниматели г. Нижний Тагил, скорее всего, ограничат продажу спиртного 9-го мая
28 апреля 2010, 17:21ОбществоArtem
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Так считает начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Татьяна Семиколенных.
Накануне свердловский Минторг предложил предприятиям торговли ограничить продажу алкоголя в майские праздники. По словам Татьяны Семиколенных, в прошлом году на это предложение откликнулись владельцы многих магазинов. 5-го мая всех руководителей торговых предприятий Нижнего Тагила соберут на совещание, где попросят 9-го мая с 9-ти до 14-ти часов добровольно ограничить продажу алкоголя, крепкого пива и не выставлять на продажу напитки в стеклянной таре.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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