Предприниматели г. Нижний Тагил, скорее всего, ограничат продажу спиртного 9-го мая

Накануне свердловский Минторг предложил предприятиям торговли ограничить продажу алкоголя в майские праздники. По словам Татьяны Семиколенных, в прошлом году на это предложение откликнулись владельцы многих магазинов. 5-го мая всех руководителей торговых предприятий Нижнего Тагила соберут на совещание, где попросят 9-го мая с 9-ти до 14-ти часов добровольно ограничить продажу алкоголя, крепкого пива и не выставлять на продажу напитки в стеклянной таре.