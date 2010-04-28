Предприниматели и администрация г. Нижний Тагил будут сотрудничать

Предметом соглашения является работа по поддержке и развитию, как предпринимательства, так и в целом экономики города. Совместная работа администрации и палаты будет направлена на развитие инфраструктуры по поддержке бизнеса. Сюда будет включено создание отраслевых объединений, проведение совместных выставок, обучающие семинары по повышению правовой грамотности и общественная экспертиза нормативно-правовых актов, при принятии которых позиция предпринимателей очень важна, отметила глава города Валентина Исаева.