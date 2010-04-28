Прокуратура г. Нижний Тагил взяла на особый контроль дело подростка, хранившего курительную смесь

Накануне поздним вечером в подъезде одного из домов по улице Ильича милиционеры задержали 17-тилетнего школьника. В ходе досмотра у него изъяли зажигалку. На её поверхности находилась пластилинообразная курительная смесь массой 0,05 грамма, рассказал нам заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко. Он отметил, что такая доза этого наркотика классифицируется как крупный размер.

Арестовывать парня не стали, его передали под присмотр родителям. А прокурор взял расследование дела на особый контроль. Дело в том, что сейчас прокуратура активно участвует в борьбе с распространением курительных смесей. Как отметил Николай Коваленко, сейчас в разработке находится информация ещё по нескольким случаям хранения спайсов. А в начале марта на Вагонке была ликвидирована целая группа торговцев этим наркотиком.