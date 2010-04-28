Уральские тинэйджеры соберутся в г. Нижний Тагил

В конкурсе примут участие 30 команд из Свердловской области, в том числе 3 из Нижнего Тагила. В этом году фестиваль пройдет под девизом «С совершеннолетием, или взгляд в будущее». Юноши и девушки будут состязаться в исполнения клубной музыки и репа, граффити, и уличных танцах. Начало фестиваля в 14 часов.