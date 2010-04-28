Уральские тинэйджеры соберутся в г. Нижний Тагил
28 апреля 2010, 16:55ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Первого и второго мая в городском дворце молодежи г. Нижний Тагил пройдет 18-й областной фестиваль молодежной и клубной культуры «Тинейджер-лидер».
В конкурсе примут участие 30 команд из Свердловской области, в том числе 3 из Нижнего Тагила. В этом году фестиваль пройдет под девизом «С совершеннолетием, или взгляд в будущее». Юноши и девушки будут состязаться в исполнения клубной музыки и репа, граффити, и уличных танцах. Начало фестиваля в 14 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей