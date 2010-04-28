В г. Нижний Тагил памятник Героям Советского Союза планируют открыть 7-го мая

В сам День Победы кроме традиционных парада и эстафеты, в Нижнем Тагиле состоится салют ,сообщает информационно-аналитиченское управление муниципалитета. Кроме того, говоря о событиях, намеченных на начало мая, Вячеслав Погудин упомянул, что на 1-ое мая запланированы два митинга. Один организует ассоциация профсоюзных организаций, другой – местное отделение КПРФ. А десятого числа в Нижнем Тагиле духовые оркестры городов Свердловской области выйдут на «Парад оркестров».