В Китае наладили производство кедов с портретом бин Ладена

Обувь можно приобрести в азиатских странах. Как отмечает ресурс, особенной популярностью кеды с бин Ладеном пользуются у индийской молодежи. 21-летний Правен Кумар отметил, что с удовольствием носит эту обувь. "У меня такое ощущение, что человек, которого ненавидит весь мир, лежит у моих ног", - заявил молодой человек. В Индии пару кедов с изображением "террориста номер один" можно приобрести примерно за 650 рупий (около 15 долларов). Помимо обуви также производятся и другие предметы одежды и аксессуары с портретом лидера "Аль-Каеды", например футболки, толстовки и браслеты.