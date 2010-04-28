В Китае наладили производство кедов с портретом бин Ладена
28 апреля 2010, 16:45ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Китае начали производить кеды, на которых изображен лидер "Аль-Каеды" Осама бин Ладен, сообщает Oddity Central.
Обувь можно приобрести в азиатских странах. Как отмечает ресурс, особенной популярностью кеды с бин Ладеном пользуются у индийской молодежи. 21-летний Правен Кумар отметил, что с удовольствием носит эту обувь. "У меня такое ощущение, что человек, которого ненавидит весь мир, лежит у моих ног", - заявил молодой человек. В Индии пару кедов с изображением "террориста номер один" можно приобрести примерно за 650 рупий (около 15 долларов). Помимо обуви также производятся и другие предметы одежды и аксессуары с портретом лидера "Аль-Каеды", например футболки, толстовки и браслеты.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей