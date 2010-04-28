В прошлом году ВГОК сократил выбросы в атмосферу более чем в 2 раза

В этом году на обогатительном и агломерационном переделах комбината будут введены в эксплуатацию новые комплексы фильтров, они позволят снизить выбросы вредных веществ в атмосферу более чем на 100 тонн в год. Как отметили в департаменте по связям со СМИ «Евраза», специалисты ВГОКа также проводят техническую рекультивацию Главного карьера, где до конца 90-х годов велась добыча руды. Сейчас здесь складируются шламы обогатительного производства. За 20 лет горняки утилизировали более 36 миллионов тонн шламов, отсутствие токсичности которых в подтвердили специалисты Ростехнадзора.