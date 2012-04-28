1 мая в Нижнем Тагиле пройдет митинг профсоюзных организаций города

По информации Начальника Информационно-аналитического отдела Администрации Нижнего Тагила Геннадия Колбина, на участие в мероприятии заявились 5 тысяч участников.

Это будет обычный митинг, без музыкального сопровождения и прочих дополнений. Традиционно в Нижнем Тагиле проходит первомайский митинг и парад на 9 мая рассказал Геннадий Александрович.

Напомним, сейчас Первомай официально называется Праздником Весны и Труда и сопровождается тремя выходными днями (один из которых мы отрабатываем сегодня, в субботу).