Более 30 тысяч тюльпанов расцветут в Екатеринбурге в конце мая

Как пояснили в комитете благоустройства администрации города, высадка цветов в Екатеринбурге планируется в несколько этапов. Сначала (предварительно 4 мая) будут высажены цветы у памятников и мемориальных комплексов. Следующая посадка запланирована на конец мая - начало июня, когда среднесуточная температура воздуха уже позволяет высаживать укрепленную и закаленную рассаду, например, такую как шафраны, петунья, виола.