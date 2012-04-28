Более 30 тысяч тюльпанов расцветут в Екатеринбурге в конце мая
28 апреля 2012, 19:40ОбществоЕвгения
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В ближайшее время специалисты МБУ «Зеленстрой» приступят к работам по озеленению Екатеринбурга.
Как пояснили в комитете благоустройства администрации города, высадка цветов в Екатеринбурге планируется в несколько этапов. Сначала (предварительно 4 мая) будут высажены цветы у памятников и мемориальных комплексов. Следующая посадка запланирована на конец мая - начало июня, когда среднесуточная температура воздуха уже позволяет высаживать укрепленную и закаленную рассаду, например, такую как шафраны, петунья, виола.
Ориентировочно в эти же сроки должна взойти 31 тысяча тюльпанов, которые были посажены еще прошлой осенью.
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