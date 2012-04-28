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Коты-политики ведут активную переписку в сетях и налаживают отношения России-Америки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коты-политики ведут активную переписку в сетях и налаживают отношения России-Америки

28 апреля 2012, 20:11ОбществоЕвгения
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