Коты-политики ведут активную переписку в сетях и налаживают отношения России-Америки

… я хотел бы сообщить ему лично, что у него скоро будет друг в сенате Соединенных Штатов. Слишком долго Россия рассматривалась как противник нашей страны. Вместе мы можем исправить ситуацию. Стать союзниками и товарищами. Всего наилучшего Бублик, удачи! -- говорится в сообщении.

Вчера Бублик тоже написал письмо своему коллеге на английском языке письмо:

Спасибо тебе за поддержку и приятные слова. Я хочу сказать тебе, что в России ты имеешь хорошего друга, готового всегда сотрудничать и дружить с тобой. Я только начинаю свою политическую карьеру в России и многому научился у тебя. Верю, что мы вместе сможем изменить этот мир. Уверен, что наше сотрудничество — это начало новой дружбы между странами, где мы коты сделаем все возможное для улучшения жизни людей и животных. Удачи тебе мой друг!.

Политическая карьере Бублика длится всего одну неделю, за это время он уже побывал в здании Законодательного собрания Свердловской области, а также собрал более 1200 сторонников в социальных сетях.

Мы получаем письма из разных уголков России и мира. Люди поддерживают Бублика, желают ему удачи сообщают представители Бублика.

По итогам исследований, которое проводилось в социальных сетях, стало известно, что из 725 опрошенных готовы отдать свой голос за Бублика на ближайших выборах 644 человека, что составляет 89%.

Представители кота заявляют, что в ближайшее время Бублик проведет мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни и благотворительную акцию.

Здоровые люди и животные — это очень важный вопрос для любой страны. Но я не хочу превращать это в скучные призывы заниматься спортом или не пить, моя акция будет веселой и привлечет внимание огромного числа людей сообщает кот Бублик.

Кроме этого, на официальных страничках в социальных сетях, кот Бублик объявил конкурс.

Объявляю конкурс на лучший дизайн моей агитационной продукции (наклейки на машины, значки, футболки, листовки и другие материалы). Присылайте варианты мне на почту: catbublik1@yandex.ru призывает кот.