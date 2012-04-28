Культурные проекты в Нижнем Тагиле - «Нет неразрешимых проблем» (Олег Губкин)

Кроме тогообластной чиновник подробно ознакомился с деятельностью нижнетагильскихтеатров, библиотек, центров и школ искусств. Отдельно была затронута тема сохраненияи улучшения состояния памятников архитектуры, в том числе «Демидовской больницы»и «Скорбященского женского монастыря». Планируется реконструкция сторожевойбашни на Лисьей горе, создание Библиотеки семейного чтения, а также появлениемузея памяти известного поэта и композитора Булата Окуджавы.