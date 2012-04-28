Культурные проекты в Нижнем Тагиле - «Нет неразрешимых проблем» (Олег Губкин)
28 апреля 2012, 09:29Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижний Тагил в скором времени станет достойным культурным центром Свердловской области. Глава города Валентина Исаева встретилась с заместителем министра культуры и туризма Свердловской области Олегом Губкиным, и обсудила реализацию проекта музея-завода. Для достижения цели необходимы серьезные инвестиции, и Олег Губкин намерен совершать «совместные шаги» на пути развития музейного дела Нижнего Тагила.
Кроме тогообластной чиновник подробно ознакомился с деятельностью нижнетагильскихтеатров, библиотек, центров и школ искусств. Отдельно была затронута тема сохраненияи улучшения состояния памятников архитектуры, в том числе «Демидовской больницы»и «Скорбященского женского монастыря». Планируется реконструкция сторожевойбашни на Лисьей горе, создание Библиотеки семейного чтения, а также появлениемузея памяти известного поэта и композитора Булата Окуджавы.
Приятно, чтообластной министр открыто говорит:
Для нас одна из приоритетных задач - реализациякультурных проектов в Нижнем Тагиле.
Олег Губкин уверен, что неразрешимых проблем небывает, поэтому город наш будет активно развиваться в культурном плане.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей