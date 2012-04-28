Названы страны с самыми крупными женскими бюстами

Исследователи вопроса даже не поленились нарисовать особую «бюст-карту» мира. История умалчивает, как именно были получены данные, однако результаты следующие: самые впечатляющие бюсты (средний размер - больше D, то есть больше российского №4) - у женщин России, Финляндии, Швеции и Норвегии.