Названы страны с самыми крупными женскими бюстами
28 апреля 2012, 15:06ОбществоВалерия Лошкарева
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Какой нации стоит гордиться своими дамами? Сейчас узнаем: немецкое издание Bild провело расследование с тем, чтобы выяснить, где живут девушки с самыми выдающимися бюстами.
Исследователи вопроса даже не поленились нарисовать особую «бюст-карту» мира. История умалчивает, как именно были получены данные, однако результаты следующие: самые впечатляющие бюсты (средний размер - больше D, то есть больше российского №4) - у женщин России, Финляндии, Швеции и Норвегии.
За северянками следуют американки, колумбийки и жительницы Венесуэлы: в этих странах средний размер бюстгалтера - D. Самыми скромными габаритами обладают, как можно было, впрочем, догадаться, жительницы Юго-Восточной Азии.
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