Полицейские Нижнего Тагила сожгли большую партию наркотиков (ФОТО)
28 апреля 2012, 16:10Общество
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Вчера 27 апреля по решению суда подверглись уничтожению все улики по делам Тагилстроевского и Ленинского РОВД, связанных с наркотиками. По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, такая процедура проводится несколько раз в году.
В костре оказались героин, дезоморфин, марихуана и JWH, а также оборудование, изъятое сотрудниками полиции из незаконного оборота. Это были улики по 36 делам, связанных с хранением и оборотом наркотиков. Приговоры по этим делам уже были вынесены Ленинским и Тагилстроевским районными судами и вступили в законную силу.
При уничтожении наркотиков присутствовала межведомственная комиссия, в которую вошли представители Ленинской и Тагилстроевской прокуратур, Министерства здравоохранения и отдела по экологии и природопользованию администрации города. Помимо членов комиссии за процессом наблюдали представители СМИ Нижнего Тагила.
Фото с сайта Нижнетагильского УМВД.
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