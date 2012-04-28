Полицейские Нижнего Тагила сожгли большую партию наркотиков (ФОТО)

В костре оказались героин, дезоморфин, марихуана и JWH, а также оборудование, изъятое сотрудниками полиции из незаконного оборота. Это были улики по 36 делам, связанных с хранением и оборотом наркотиков. Приговоры по этим делам уже были вынесены Ленинским и Тагилстроевским районными судами и вступили в законную силу.