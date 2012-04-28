Сегодня в Нижнем Тагиле возможны большие пробки вблизи гипермаркета «Райт»

В этот предпраздничный день многие тагильчане захотят совершить покупки в этом магазине. Поэтому, скорее всего, по направлению к «Райту» и на улице Заводской возможны большие пробки.

Помимо этого карточный ремонт ждет улицу Горошникова на отрезке от Мира до Пархоменко. Карты асфальта будут укладываться в вырезанные фрезой участки. Не останется без внимания и улица Пархоменко от Горошникова до Карла Маркса.

Мелкий ямочный ремонт пройдет на проспекте Ленина. Рабочие будут заделывать небольшие ямки, появившиеся после недавнего ремонта. Бригада будет работать на части проспекта в направлении от бывшего Горсовета к улице Садовой. Подрядчик рассказывает, что, если останется время и позволит погода, то бригада пройдет и в обратном направлении.

На проспекте Мира после прохождения большой фрезы начнется механическая очистка дороги, подготавливающая поверхность к укладке асфальта. Рабочие и техника уберут с дороги камни, пыль и грязь.