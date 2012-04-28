Скорее всего, каждый их трех праздничных дней в Нижнем Тагиле станет дождливым и прохладным

Температура на 30 апреля и 1 мая примерно такая же. Пасмурно, дождь (за исключением ясного утра вторника), температура +1-2 градуса ночью и 7-10 – днем.

Если все-таки такая погода вас не пугает, и вы решили провести выходные за городом или на даче, предлагаем воспользоваться расписанием транспорта на сайте Tagilcity.ru.