Скорее всего, каждый их трех праздничных дней в Нижнем Тагиле станет дождливым и прохладным
28 апреля 2012, 14:18Общество
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Завтра, в воскресенье, будет теплее, чем сегодня, но ненамного. Средняя температура ночью +7 градусов, днем – 12 выше нуля. По прогнозам синоптиков, ночью ожидается сильный дождь, и умеренные осадки в течение дня.
Температура на 30 апреля и 1 мая примерно такая же. Пасмурно, дождь (за исключением ясного утра вторника), температура +1-2 градуса ночью и 7-10 – днем.
Если все-таки такая погода вас не пугает, и вы решили провести выходные за городом или на даче, предлагаем воспользоваться расписанием транспорта на сайте Tagilcity.ru.
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