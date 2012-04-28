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Учащиеся Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна смогут стать студентами знаменитой «Строгановки»
Сюжеты:
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Учащиеся Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна смогут стать студентами знаменитой «Строгановки»

28 апреля 2012, 19:01Общество
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