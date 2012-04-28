Учащиеся Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна смогут стать студентами знаменитой «Строгановки»

Примечательно,что уже в 2012 году выпускники УКПИиД после дипломной защиты получат документ «Строгановки»(так в народе называют академию). Но это не главное, ведь с новым дипломомможно отправляться в Москву, чтобы стать студентом МГХПА. Ректор заверил, чтонаши подготовленные и профессионально сориентированные выпускники будут впервую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на обучение.

По даннымпресс-службы Администрации города, сейчас колледж решает вопросы реорганизациии вырабатывает единую перспективную программу комплексного развития системногохудожественного образования. Кроме того, статус московского филиала позволитпреподавателям и студентам принимать участие в совместных мероприятиях, курсахповышения квалификации, на льготных условиях защищать свои диссертационныепроекты, сотрудничать в различных направлениях учебного процесса.

Отметим, что Уральский филиал Московскойгосударственной художественно-промышленной академии ждет своих абитуриентов вНижнем Тагиле на подготовительные курсы (они начнутся с 1 июня) и первый потоквступительных экзаменов с 7 июля 2012 года.