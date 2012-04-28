В Нижнем Тагиле прошел конкурс наставников молодых специалистов «Педагогический Олимп» (ФОТО)

Стоит отметить, что такого рода педагогическое состязание было проведено впервые, в соответствии с приказом управления образования от 24.02.2012 № 617. Конкурс проходил в два этапа. В первом приняли участие 19 наставников из числа педагогических работников образовательных учреждений. Конкурсные работы были представлены из 5 общеобразовательных учреждений, 12дошкольных учреждений,2 учреждений дополнительного образования детей.

На сцене свой опыт наставничества представляли финалисты и их молодые коллеги, которых активно поддерживала аудитория. Участников конкурса приветствовал депутат Государственной Думы Валерий Якушев, который с радостью отметил подарками талантливых и целеустремленных педагогов нашего города.

Решением жюри были определены пять победителей конкурса. Ими стали учитель английского языка МБОУ гимназия № 18 Екатерина Жидкова, учитель биологии МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов Татьяна Онипко, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 85 Марина Петрова, воспитатель МАДОУ детский сад «Радость» Галина Тимонина и старший воспитатель МБДОУ детский сад № 169 Екатерина Широкова.

Всем участникам конкурса были вручены Почетные грамоты управления образования за эффективную работу с молодыми специалистами, обеспечение преемственностипоколенийпедагогов. Победители конкурса получат денежные премии. Проведение конкурса и финансирование победителей будет произведено в рамках целевой программы «Кадры в системе образования города Нижний Тагил (2012-2014 годы)».