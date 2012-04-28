В Нижнем Тагиле пройдет аукцион свадебных кукол
28 апреля 2012, 14:56Общество
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13 мая в гостинице Лесная пройдет необычное благотворительное мероприятие «Кукольная свадьба». Гвоздями программы на этой «свадьбе» будут не люди, а куклы.
По задумке организаторов, 30 участниц аукциона представят интерьерных свадебных кукол ручной работы. Сначала пройдет показ этих кукол, а потом они уйдут с молотка. Собранные от аукциона деньги будут переданы на нужды воспитанников Южаковского детского дома.
Мероприятие пройдет при информационной поддержке портала Tagilcity.ru.
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