В Нижнем Тагиле пройдет аукцион свадебных кукол

По задумке организаторов, 30 участниц аукциона представят интерьерных свадебных кукол ручной работы. Сначала пройдет показ этих кукол, а потом они уйдут с молотка. Собранные от аукциона деньги будут переданы на нужды воспитанников Южаковского детского дома.