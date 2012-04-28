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За провал программы «1000 дворов» заплатят тагильчане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За провал программы «1000 дворов» заплатят тагильчане

28 апреля 2012, 09:21ОбществоВалерия Лошкарева
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