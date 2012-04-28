За провал программы «1000 дворов» заплатят тагильчане
Депутаты нижнетагильской городской Думы приняли решение выделить из городской казны 12 миллионов рублей подрядчикам, которые ремонтировали дворы по федеральной программе. Речь идет об организациях, которые в прошлом году не закончили реконструкцию нескольких дворов, но требуют деньги за уже оказанные услуги.
Изначально в администрации Нижнего Тагила были настроены решительно в отношении строительных организаций, которые не уложились в установленные сроки,кто схалтурил или не сделал ничего -им решили не платить. По словам главы города Валентины Исаевой, в договорах с подрядчиками были прописаны условия выполнения контракта, где четко прописано, что оплата будет проводиться только по факту выполненных работ.
Некоторые подрядчики, поняв, что не уложатся в сроки, сдавали свои дворы в том виде, в котором они были на конец осени. И комиссии их принимали. По словам Валентины Исаевой, сегодня подрядчики через суд требуют деньги за проведенные работы, не смотря на то, что некоторые дворы закончены лишь наполовину.
Не все депутаты согласились заплатить организациям, которые больше сломали, чем построили. Представитель Справедливой России Андрей Муринович считает, что уплата этих 12 миллионов незаконна.
В итоге предложение Андрея Муриновича депутаты не поддержали и большинством утвердили корректировку бюджета, выделив подрядчикам 12 миллионов рублей. По словам спикера нижнетагильской городской думы Александра Маслова, теперь с этими подрядчиками уже никто сотрудничать не будет, а заканчивать ремонт дворов будут другие, проверенные организации, которые предстоит выбрать в ближайшее время. По словам Александра Маслова, если бы депутаты не согласились выделить деньги, то не исключено, что 25 изуродованных дворов так и остались бы недоделанными.