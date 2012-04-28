За провал программы «1000 дворов» заплатят тагильчане

Изначально в администрации Нижнего Тагила были настроены решительно в отношении строительных организаций, которые не уложились в установленные сроки,кто схалтурил или не сделал ничего -им решили не платить. По словам главы города Валентины Исаевой, в договорах с подрядчиками были прописаны условия выполнения контракта, где четко прописано, что оплата будет проводиться только по факту выполненных работ.

Некоторые подрядчики, поняв, что не уложатся в сроки, сдавали свои дворы в том виде, в котором они были на конец осени. И комиссии их принимали. По словам Валентины Исаевой, сегодня подрядчики через суд требуют деньги за проведенные работы, не смотря на то, что некоторые дворы закончены лишь наполовину.

Не все депутаты согласились заплатить организациям, которые больше сломали, чем построили. Представитель Справедливой России Андрей Муринович считает, что уплата этих 12 миллионов незаконна.