Британцы запустили в серию самый быстрый в мире дизельный спорткар

Все спорткары оснащаются 6,6-литровой «турбовосьмеркой» и шестиступенчатым «автоматом». При этом мотор доступен в трех вариантах мощности. Базовая версия развивает 400 лошадиных сил и 948 Нм крутящего момента. Модель способна набирать первую «сотню» за 3,7 секунды, а ее максимальная скорость превышает 320 километров в час.

За дополнительную плату отдачу мотора доведут до 436 сил и (1286 Нм), а при заказе специального трекового пакета мощность агрегата составит 670 лошадиных и 1422 Нм крутящего момента.

Производитель утверждает, что при полном топливном баке Iceni способен проехать без дозаправки более 3,2 тысячи километров. При этом мотор способен работать как на обычном «тяжелом топливе», так и на многих видах биодизеля. Расход топлива в смешанном цикле – 4,1 литра на сто километров пробега.

Набор опций для Trident Iceni включает отделку салона кожей, алькантарой и карбоновыми вставками, боковые зеркала и лобовое стекло с подогревом, сидения с электроприводом, а также мультимедийную систему Clarion с семидюймовым дисплеем.