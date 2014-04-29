Компания Chevrolet превратила Silverado в полицейскую машину

Пикап Silverado SSV оснастили 110-вольтовой розеткой, высокопроизводительным 170-амперным генератором и вспомогательной батареей. Это позволит полицейским использовать камеры, радиостанцию, компьютеры и другие устройства при выключенном двигателе, чтобы сберечь энергию основного аккумулятора.

Кроме того, пикап можно оборудовать проблесковыми маячками, интегрированными в фары головного света и задние фонари, прожекторами, задними сидениями с виниловой обтяжкой, камерой заднего вида и дополнительным плафоном в салоне.