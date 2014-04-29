Компания Chevrolet превратила Silverado в полицейскую машину
Компания Chevrolet построила на базе пикапа Silverado 1500 Crew Cab со сдвоенной кабиной полицейский автомобиль, который получил в названии приставку SSV (Special Service Vehicle). Машина получила соответствующую для американских правоохранительных органов раскраску кузова, а также набор специального дополнительного оборудования.
Пикап Silverado SSV оснастили 110-вольтовой розеткой, высокопроизводительным 170-амперным генератором и вспомогательной батареей. Это позволит полицейским использовать камеры, радиостанцию, компьютеры и другие устройства при выключенном двигателе, чтобы сберечь энергию основного аккумулятора.
Кроме того, пикап можно оборудовать проблесковыми маячками, интегрированными в фары головного света и задние фонари, прожекторами, задними сидениями с виниловой обтяжкой, камерой заднего вида и дополнительным плафоном в салоне.
Chevrolet Silverado SSV оснащен 5,3-литровой бензиновой «восьмеркой» с прямым впрыском топлива, системами деактивации половины цилиндров при небольших нагрузках и изменения фаз газораспределения. Мощность агрегата составляет 360 лошадиных сил. Также пикап оборудовали тормозными дисками Duralife, которые, по словам производителя, прослужат вдвое дольше обычных и будут дешевле в обслуживании.