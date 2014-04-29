`Королла` отобрала у `Фокуса` титул самой популярной модели мира

В апреле Ford со ссылкой на данные независимого исследования компании Polk сообщил, что «Фокусу» удалось удержать титул самой продаваемой модели в мире. За прошлый год производитель реализовал 1 миллион 97 тысяч 618 «Фокусов». Однако по сведениям экспертов этой же организации, в прошедшем году японская марка продала 1 миллион 98 тысяч 524 «Короллы».

Начиная с 1966 года, когда на рынке появилась Corolla первого поколения, в мире было продано 40,72 миллиона представителей этого семейства. Как утверждают в «Тойоте», данный показатель делает «Короллу» самой продаваемой моделью в истории автомобильной индустрии.

По статистике АЕБ, россияне в прошедшем году купили 30 тысяч 644 «Короллы», что на восемь процентов меньше показателя 2012 года. Модель оказалась на 24 месте среди самых популярных машин на отечественном авторынке. По итогам первого квартала текущего года, в России было продано 8 тысяч 11 экземпляров модели (на 51 процент больше, чем годом ранее).