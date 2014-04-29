`Королла` отобрала у `Фокуса` титул самой популярной модели мира
Toyota Corolla стала самой популярной машиной в мире по итогам 2013 года. Японской модели удалось отобрать это звание у Ford Focus, лидировавшего по итогам 2012 года. Согласно внутренним данным компании, в прошедшем году было продано 1,22 миллиона экземпляров модели – на пять процентов больше, чем годом ранее.
В апреле Ford со ссылкой на данные независимого исследования компании Polk сообщил, что «Фокусу» удалось удержать титул самой продаваемой модели в мире. За прошлый год производитель реализовал 1 миллион 97 тысяч 618 «Фокусов». Однако по сведениям экспертов этой же организации, в прошедшем году японская марка продала 1 миллион 98 тысяч 524 «Короллы».
Начиная с 1966 года, когда на рынке появилась Corolla первого поколения, в мире было продано 40,72 миллиона представителей этого семейства. Как утверждают в «Тойоте», данный показатель делает «Короллу» самой продаваемой моделью в истории автомобильной индустрии.
По статистике АЕБ, россияне в прошедшем году купили 30 тысяч 644 «Короллы», что на восемь процентов меньше показателя 2012 года. Модель оказалась на 24 месте среди самых популярных машин на отечественном авторынке. По итогам первого квартала текущего года, в России было продано 8 тысяч 11 экземпляров модели (на 51 процент больше, чем годом ранее).
На российском рынке Toyota Corolla предлагается с бензиновыми моторами 1.3, 1.6 и 1.8, развивающими 99, 122 и 140 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия – шестиступенчатая «механика» или вариатор. Цены на модель начинаются от 669 тысяч рублей.