Нижний Тагил – один из самых кибер-уязвимых городов

Причины присутствия в данном рейтинге от месяца к месяцу меняются:

Все зависит, безусловно, от пользователей. Когда такие рейтинги строятся по различным городам, все зависит от месяца и даже от года - появляется новое вредоносное программное обеспечение, к кому-то попадает, к кому-то нет. Также причиной является вовлеченность пользователей в информационную среду пояснил Сергей Ложкин, антивирусный эксперт Лаборатории Касперского.

Кроме того, тагильчане раз за разом открывают сомнительные ссылки в соцсетях и по почте. Трояны могут действовать и незаметно: то по рабочим контактам начинает сыпаться спам, то падает быстродействие системы, пишет издание echochel.

Сейчас в регионе большой популярностью пользуются системы онлайн-банкинга, а сетевые мошенники придумывают схемы, позволяющие с легкостью присваивать деньги с пластиковых карт. Банкеры, или программы-похитители передают «вору» данные к реквизитам держателя карты. Обезопасить от их действий может только установка специализированных программ и понимание принципа «не хранить все яйца в одной корзине».

Если вы используете именно карточку для расчетов в Интернете, либо какой-то счет в банке для платежей и Интернет-покупок, приветствуется создать отдельный счет, отдельную карту завести и хранить там небольшую сумму денег, чтобы проводить такие расчеты. Второе - это обязательное использование антивирусного программного обеспечения на компьютерах и, что немаловажно, на мобильных устройствах. Потому что те же системы онлайн-банкинга авторизуют пользователя, присылая ему SMS с кодом. Пользователь хочет провести транзакцию, ему приходит SMS - банк его спрашивает, правда ли он это делает. Появились вирусы, которые находятся именно в мобильном телефоне, перехватывают такие сообщения и отправляют кибер-преступникам. Преступник получает, помимо реквизитов доступа, еще и эту SMS-ку. Тогда он точно сможет все деньги украсть. Антивирусное программное обеспечение на мобильных устройствах обязательно.

Эксперт подчеркивает, что Интернет дает не только свободу получения информации, но и требует ответственности за собственные данные.

Тем не менее, индустрия онлайн-торговли развивается значительно быстрее, чем в свое время супермаркеты. К примеру, интернет магазин стройматериалов уже никого не удивляет, хотя еще десять года назад в новинку была продажа информационной продукции - музыки и книг. Теперь же в интернете можно купить практически всё - от авторучки до автомобиля.