Пожарный и поэт Юрий Согрин встретится с тагильскими школьниками
Сегодня в 14:00 в филиале №2 Центральной городской библиотеки пройдут пройдут встречи школьников с писателем, поэтом и профессиональным пожарным - Юрием Михайловичем Согриным.
Встречи приурочены к большому празднику всех российских пожарных - 30 апреля в стране отметят 365 лет со дня образования пожарной охраны в России.
Юрий Михайлович - невероятно интересный человек, его с удовольствием слушают дети, ведь в запасе у него не один десяток анекдотов - и все на пожарную тематику. А еще он увлекается коллекционированием пожарной атрибутики и представит детям свои коллекции значков и открыток. Ребятам также познакомятся с книгой Юрия Согрина «Азбука от А до Я - противопожарная».
Вот несколько кадров с прошлых встреч легендарного пожарного с ребятами:
Добавим, Юрий Михайлович Согрин - номинант Премии «Человек года 2014» в номинации «За мудрость». Подробную информацию о Юрии Михайловиче можно прочитать на его персональной страничке.
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