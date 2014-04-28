Пожарный и поэт Юрий Согрин встретится с тагильскими школьниками

Юрий Михайлович - невероятно интересный человек, его с удовольствием слушают дети, ведь в запасе у него не один десяток анекдотов - и все на пожарную тематику. А еще он увлекается коллекционированием пожарной атрибутики и представит детям свои коллекции значков и открыток. Ребятам также познакомятся с книгой Юрия Согрина «Азбука от А до Я - противопожарная».