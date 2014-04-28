Предстоит ремонт квартиры? Начните с выбора натяжного потолка.

1. «Натяжной потолок – очень дорогое удовольствие». Не совсем так. Десять лет назад в Европе попытка совместить исторический интерьер с современными решениями и материалами действительно могли позволить себе немногие состоятельные люди. В наши дни на российском рынке строительных услуг установились вполне доступные цены, которые оправданы качеством, эксплуатационными свойствами, сроком службы и эстетическим видом продукции.

2. «Натяжной потолок может лопнуть». Может и лопнуть, если сильно постараться - кидать в него ножи, сделать мишенью для дротиков дартса,прокалывать острыми предметами, так как пленка не терпит физических повреждений и низких температур.

3. «Потолочное покрытие из экологически непригодного материала». Да нет же. Оно изготовлено из полихлорвиниловой пленки, но она так широко используется в качестве упаковочного материала для продовольственных продуктов, напитков, в массе бытовых приборов, отвечает всем нормам санитарии и гигиены, что можно утверждать: её не стали бы широко применять в детских и лечебно-оздоровительных учреждениях, если бы опасались.

4. Распространено мнение о неприятном запахе продукта. Да, имеет в течение некоторого времени – недели две, ведь потолки монтируют при помощи нагревания помещения, и из ПВХ выделяется специфический запах.

5. «Натяжной потолок недолговечен». Производители гарантируют срок службы на несколько десятилетий. Даже после затопления, утверждают они, можно слить воду и восстановится его прежний вид, если сделать это мастерски: полотно из ПВХ не провисает, не выгорает, не блекнет. (Это не относится к изделиям из ткани, пропитанной полиуретановым слоем). Высокая водостойкость позволяет использовать их во влажных помещениях и не бояться сопутствующих дереву грибка, плесени, других подобных неприятностей.