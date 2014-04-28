Россияне выбрали самые лучшие автомобили за 2014 год

Национальная ежегодная премия «Автомобиль года в России» подвела итоги трехмесячного голосования, участие в котором приняли в этом году более 1 млн человек. Имена победителей опубликованы на официальном сайте премии.

Любимой маркой россиян в массовом сегменте стала корейская Hyundai, а в премиальном сегменте — Audi. Лучшим городским автомобилем был признан KIA Picanto. Первое место в категории «Малый класс» занял Hyundai Solaris, в категории «малый средний класс» — Audi A3 Sedan, в категории «средний класс» — SKODA Octavia. Лучшим автомобилем «Представительского класса» стал Mercedes-Benz S-Class. В номинации «Представительский класс «премиум» победу одержал Bentley Flying Spur, а в категории «Бизнес-класс» — Audi A6.

Победителями среди универсалов повышенной проходимости, компактных, легких, средних и тяжелых внедорожников стали Volvo V40 CrossCountry, Hyundai ix35, Subaru Forester, BMW X5 и Range Rover соответственно.

Лучшим «купе» был признан Chevrolet Camaro, а в категории «премиум» — BMW 6-Series Coupe. Россияне также назвали лучшие, по их мнению, автомобили среди «грантуреров», «кабриолетов», «пикапов», «компактвэнов» и «минивэнов». Ими стали Porsche Panamera, Porsche Boxster, Volkswagen Amarok, Opel Zafira Tourer и Volkswagen Multivan соответственно.

А вот среди «мини-фургонов» лучшим признали российский LADA Largus Furgon. Среди «легких фургонов» победителем стал Volkswagen Transporter, а среди «фургонов» — Ford Transit.