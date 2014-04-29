Seat отказался от продаж в России перелицованной `Шкоды`

«На данный момент проект по выходу Seat Toledo в России заморожен в связи с изменением курса рубля», – отметили в компании.

Лифтбек Toledo четвертого поколения был представлен в 2012 году. Моторная гамма модели включает в себя бензиновые агрегаты 1.2 (86 и 105 лошадиных сил) и 1.4 (122 лошадиные силы), а также дизель 1.6, который доступен в нескольких вариантах мощности – от 90 до 105 сил.

На рынке Украины Seat Toledo предлагается в трех комплектациях и с тремя моторами: двумя бензиновыми (105 и 122 лошадиные силы) и 105-сильным дизелем. Самая дешевая версия оценена в 224 тысячи 280 гривен, что эквивалентно почти 700 тысячам рублей.