Seat отказался от продаж в России перелицованной `Шкоды`
Компания Seat временно отказалась от планов по выводу на российский рынок лифтбека Seat Toledo, который является перелицованной версией Skoda Rapid. Об этом со ссылкой на пресс-службу офиса испанского автопроизводителя в РФ сообщает «Автосреда».
«На данный момент проект по выходу Seat Toledo в России заморожен в связи с изменением курса рубля», – отметили в компании.
Лифтбек Toledo четвертого поколения был представлен в 2012 году. Моторная гамма модели включает в себя бензиновые агрегаты 1.2 (86 и 105 лошадиных сил) и 1.4 (122 лошадиные силы), а также дизель 1.6, который доступен в нескольких вариантах мощности – от 90 до 105 сил.
На рынке Украины Seat Toledo предлагается в трех комплектациях и с тремя моторами: двумя бензиновыми (105 и 122 лошадиные силы) и 105-сильным дизелем. Самая дешевая версия оценена в 224 тысячи 280 гривен, что эквивалентно почти 700 тысячам рублей.
Лифтбек Skoda Rapid предлагается в России с тремя моторами и в трех комплектациях. Самая дешевая версия модели оценена в 479 тысяч рублей, наиболее дорогая – в 724 тысячи рублей. Производство «Рапида» налажено на предприятии концерна Volkswagen в Калуге.