Секреты подготовки к TOEFL Reading

TOEFL Reading тестирует, насколько успешно вы способны понять тексты различной тематики на английском языке. Уметь читать и понимать англоязычные тексты очень важно с учетом того, что большинство сдающих этот тест собираются учиться за границей по американским учебникам. Самая большая сложность этого теста, по мнению тех, кто его уже сдавал, - это лимит времени. За один час вы должны прочесть 3-5 отрывков, понять их и правильно ответить на тестовые вопросы к ним.

Читать надо много!

Главный секрет подготовки прост, очевиден и предсказуем: читайте как можно больше. Причем, не нужно ограничиваться только художественной литературой. Естественно, читать что-то интересное о жизни и людях гораздо интереснее, чем научные статьи из журналов. Но вы должны понимать, что на тесте вам попадутся именно научно-популярные статьи из американских учебников и прессы. Получить нужные тексты можно при помощи интернета и библиотек. Но опять же – не стоит выбирать тексты для чтения, исходя из того, какие из них более просты или интересны для вас. Нужно быть готовым ко всем сюрпризам TOEFL Reading, ведь вы никак не сможете узнать наперед, какова тематика текстов, над которыми вам предстоит работать на тесте. В процессе чтения пытайтесь запоминать больше новых слов, особенно, если они относительно часто употребляемы. Работая с новой лексикой, можно задействовать разные вспомогательные материалы: кому-то удобнее выписывать их в личный словарь, кому-то больше по душе работа с карточками. Но общий совет для тех и других таков: учите слова только в контексте, старайтесь употреблять их, тренируя свою речь или в процессе написания тренировочных эссе.

Заметки экономят ваше время

Делайте заметки. Несмотря на то, что текст будет постоянно у вас перед глазами, вам будет довольно сложно быстро решать тесты, если вы будете выискивать каждую цифру, дату и название в тексте. Проще сразу же делать короткие записи и экономить, таким образом, время. Читая текст, пытайтесь уловить, какую цель преследовал автор, когда писал эту статью: объяснить, убедить или дать на рассмотрение свой личный вариант выхода из ситуации. Поняв мотивы автора, вам будет гораздо проще ответить на каверзные вопросы TOEFL Reading.

Читаем тексты дважды

Оптимальный вариант – читать текст два раза. Первый раз – это более беглое чтение, его цель – уловить общий смысл написанного и понять мотивы автора статьи. Во второй раз нужно углубиться в подробности и записать важные детали. Не поддавайтесь панике, когда встречаете незнакомое вам слово в тексте. Если вы успокоитесь и подумаете, то, скорее всего, поймете его значение из значения контекста. Не теряйте концентрацию и следите за временем. Если вы видите, что времени осталось мало, то ответьте на оставшиеся вопросы наугад. Это увеличит ваши шансы на более высокий балл.