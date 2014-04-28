Суровая математика в тагильском ЖКХ: как за 1 куб воды можно платить 5 тысяч рублей?

Один из специалистов, занимающийся расчетами, Владимир Салаев рассказал TagilCity.ru, что в настоящее время для выявления и «прекращения» ошибок единомышленниками создано автономное ТСЖ.

В дальнейшем повествовании Владимир Евгеньевич подробно разъясняет, откуда взялась такая дикая сумма на одного человека в доме.

Кратко: целый месяц в одном из домов Нижнего Тагила почти никого не было, всего 12 квартир. Жил лишь один человек, и за месяц он использовал горячей воды всего 1м3, но он вынужден заплатить 5000 рублей. Этот факт возмутит единственного жильца. Так, можно поступить «по-честному» и распределить сумму на всех, но тогда остальные также будут не довольны, так как им придут счета на 400 рублей, набежавшие в их отсутствие. Откуда же взялась эта сумма?

Подробные расчеты от экспертов

Существующий метод расчёта стоимости 1м3 довольно сильно изменился с 1 января 2013 года, а именно вместо привычных 1м3 – 86 рублей (в Нижнем Тагиле у поставщика МУП Тагилэнерго) появились две строчки, объём отдельно (сетевая вода), Гкал для нагрева отдельно. К объёму нет вопросов, но есть вопрос к Гкал, вернее к тому, кто их и как рассчитывает. Никаких комментариев от поставщика и ГЖИ по существующей ситуации получить не удалось, у тех и других всё верно. Предлагаю ознакомиться, что же всё-таки не верно.

Далее немного физики из школы.

1 кал – необходимое количество энергии для изменения температуры 1мл воды на 1°C.

1 Гкал – это 1 000 000 000 кал.

1 м3 – это 1 000 000 мл, а 100 м3 это 100 000 000 мл.

1 Гкал – необходимое количество энергии для изменения температуры 100 м3 на 10°C, или 10м3 на 100°C, или 1000м3 на 1°C. Тут всё просто.

Горячая вода, как коммунальный ресурс, должна обладать определенными качествами, чтобы быть признанной надлежащего качества, а именно температура воды должна быть в пределах от 60 до 75°C. Значит, чтобы нагреть 1000м3 воды до 60 – 75°C потребуется 60-75Гкал, необходимо помнить, что поставщик не греет воду с 0°C, и в отопительный сезон считается, что температура холодной воды 5°C, во все остальное время 15. Значит, в отопительный сезон нам потребуется 55-70Гкал, а в остальное время 45-60Гкал, чтобы нагреть 1000м3 до 60-75°C.

Теперь применим расчёт к реальности, многоквартирный дом 5 этажей, на первом этаже офисы, на остальных 4-х 12 квартир. Установлен узел учёта, из показаний которого следует, что сквозь систему горячего водоснабжения дома проходит около 1000м3, на подающей трубе 60°C, на обратной 55. Далее допустим, что в один месяц никто не потреблял горячей воды, уехали в отпуска, только в одной квартире пенсионер был дома и израсходовал за месяц 1м3 воды.

Далее формула применяема в узлах учёта для определения тех самых Гкал в строчке про нагрев горячей воды.

Q=((Vпод*(Tпод-Tэнт)/1000)-Vобр*((Tобр-Tэнт))/1000)

Q– Гкал.

Vпод – объём воды зашедшей в трубы дома.

Tпод – температура воды зашедшей в трубы дома.

Vобробъём воды покинувший трубы дома.

Tобр – температура воды покинувшей трубы дома.

Tэнт – температура воды до нагревания, источника, обычно 5°C.

Посчитаем:

(Vпод*(Tпод-Tэнт)/1000 – нам известно, мы его посчитали это 55Гкал. Чтобы не искать расчёт тут, 1000м3(Vпод) нагреты до 60(Tпод) с 5(Tэнт)°C. 1000м3*(60-5°C)/1000=55Гкал Vобр*((Tобр-Tэнт))/1000) – несколько сложнее посчитать в уме, но всё же. 999м3*(55-5°C)/1000=49,95Гкал Искомое Q =55-49,95 = 5,05Гкал.

Пенсионеру за этот месяц придёт в квитанции:

Услуга Единица измерения Объем/количество Тариф* Начислено Горячая вода, сетевая м3 1 12 12 Горячая вода, нагрев Гкал 5,05 1155 5832

*-тарифы округлены для простоты расчетов, и большей наглядности

Итого имеем за 1 м3 горячей воды заплатить придётся 5 844 рублей.

Допустим, что и пенсионера не было дома, то есть вошло 1000м3 и вышло 1000м3, на счётчике при такой формуле останется 5Гкал, которые поставщик предъявит к оплате ТСЖ, УК. Они, в свою очередь, вероятно как-то их возложат на собственников, при условии что в доме 13 собственников, то каждому достанется по 444 рубля, за… да за ничто, нет такой строчки в квитанции.

Так вот на самом деле пенсионер потребил 0,05 Гкал с тем самым 1м3 воды. И стоить этот 1м3 будет 69,75 рублей.

Остальные 5Гкал это приписки МУП. Если вдруг подумаете, что это потери и за них надо платить, подумайте ещё раз, тщательно, как и кто эти потери должен оплачивать, как назвать этот жилищно-коммунальный ресурс, который просто так появляется по причине прохождения воды через трубы говорит Владимир.

Эксперт предлагает задуматься над тем, что по воле поставщика объём проходящей воды «сквозь» дом может быть уменьшен и увеличен. В том числе, в тарифе всегда учтены все потери, и все мельчайшие затраты, необходимые чтобы из крана текла горячая вода надлежащего качества. Изучив прежние тарифы (до разделения), специалисты выяснили с помощью специалистов РЭК, откуда был норматив тех самых Гкал, (если в доме нет узла учёта): он равен 0,0705 Гкал на 1м3, что, по сути, позволит нагреть воду с 5°C до 75,5°C. Учитывая, что такой температуры вода льётся несколько дней в самые суровые морозы, то можно предположить, что остальное время разница в 15°C, это заложенные потери. Так что про потери можно не говорить.

То, что в тарифах учтено всё, я предполагаю, так как их утверждает РЭК. А то, что в данном случае мы имеем место с произволом, подтверждается тем, что не все поставщики в РФ применяют именно эту формулу сделал вывод Владимир.

Для решения данной проблемы, специалисты хотели бы понять, в чей плоскости ответственности она находится. Информация по исследованиям и соответствующим интересным выводам регулярно направляется в самые различные инстанции. Сергею Носову, Егору Копысову (ранее Кузьминых также сообщалось), в отдел, которому МУП «принадлежит» в администрации, в ГЖИ (и областной), в ОБэП, в администрацию области. Однако никакой реакции, кроме отписок добиться не удалось.