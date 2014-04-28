Тагильские огнеборцы одержали безоговорочную победу на льду Екатеринбурга (ФОТО)
Вчера в Екатеринбурге прошел Чемпионат Уральского регионального центра МЧС России по хоккею с шайбой. «Хоккеисты» из Нижнего Тагила одержали в турнире безоговорочную победу.
В торжественном открытии соревнований принял участие начальник Уральского регионального центра МЧС России Сергей Мирошниченко. В приветственном слове он поздравил всех с наступающим юбилеем пожарной охраны, пожелал удачи в развитии спортивного движения среди сотрудников МЧС.
Победу одержала команда 2-го отряда федеральной противопожарной службы Нижнего Тагила («Огнеборец»), второе место досталось команде Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России («Огненный щит»), третье место выиграла команда Главного управления МЧС России по Свердловской области («Белый Соболь»).
Фотографии пресс-службы МЧС по Свердловской области
Победителей награждали Первый заместитель начальника Уральского регионального центра МЧС России Сергей Петровский, начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский, начальник института Государственной противопожарной службы МЧС России Игорь Максимов.
Андрей Заленский отметил, что участники команды «Белый Соболь» движутся к намеченной цели, не теряя рвения и энтузиазма, пожелал всем спортсменам дальнейших побед и поздравил присутствующих с наступающим праздником.
Фотографии пресс-службы МЧС по Свердловской области
Как заверили организаторы, команды, которые не смогли принять участие в этом турнире, желают собраться вновь и помериться силами на ледовой площадке. Скорее всего, следующий турнир будет посвящен Дню победы. Каждой команде были вручены Кубки и медали турнира, лучшие игроки в хоккейных амплуа получили специальные призы, также были отмечены руководители команд и главные судьи соревнований.
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