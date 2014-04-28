Тагильские огнеборцы одержали безоговорочную победу на льду Екатеринбурга (ФОТО)

В торжественном открытии соревнований принял участие начальник Уральского регионального центра МЧС России Сергей Мирошниченко . В приветственном слове он поздравил всех с наступающим юбилеем пожарной охраны, пожелал удачи в развитии спортивного движения среди сотрудников МЧС.

Андрей Заленский отметил, что участники команды «Белый Соболь» движутся к намеченной цели, не теряя рвения и энтузиазма, пожелал всем спортсменам дальнейших побед и поздравил присутствующих с наступающим праздником.

Как заверили организаторы, команды, которые не смогли принять участие в этом турнире, желают собраться вновь и помериться силами на ледовой площадке. Скорее всего, следующий турнир будет посвящен Дню победы. Каждой команде были вручены Кубки и медали турнира, лучшие игроки в хоккейных амплуа получили специальные призы, также были отмечены руководители команд и главные судьи соревнований.