Телепортируемся в… другой регион!

Сегодня люди не боятся менять свою жизнь, а потому, смело поступают в вуз в другом городе, меняют работу, выходят замуж — в общем, ищут своё место в жизни в прямом и переносном смысле. Покупка недвижимости в другом регионе становится в порядке вещей. В помощь тем, кто только выбирает “новый” город поможет проект “Телепорт”, разработанный федеральной риэлторской компанией “Этажи” и банком ВТБ24. Куда телепортируемся? “Человек может выбрать квартиру в любом регионе России, — рассказывает Лилия Гадиева, первый заместитель директора компании “Этажи” . — Как правило, люди заранее знают, в какой город они собираются ехать, но бывает, что нужна консультация и в этом вопросе. Например, когда человек покупает квартиру не для проживания, а хочет просто вложить деньги в недвижимость, или когда квартира приобретается для ребёнка-студента, который хочет учиться в другом городе и выбирает, скажем, между Новосибирском, Екатеринбургом и Москвой. В таких случаях мы обсуждаем ценовую ситуацию в регионах, обсуждаем перспективы города”. /> С чего начать?

Алгоритм действий довольно прост: человек обращается в компанию «Этажи» или в офис банка ВТБ24 в своём городе. Эксперт по ипотечному кредитованию выбирает наиболее подходящую программу, а специалист по недвижимости, учитывая пожелания клиента, показывает объекты в нужном регионе, рассказывает о районе и инфраструктуре нового города, показывает фотографии каждой комнаты и планировки — последнее наиболее актуально для покупателей новостроек.

“Клиенты, бывает, удивляются, когда мы спрашиваем их: «Что вы планируете через 5 лет?», потому как многие пока не загадывают так далеко. А когда начинаем разбираться – оказывается, что хотели бы купить дачу недалеко от леса или отдать ребёнка в конкретную музыкальную школу — лучшую в городе. В общем, когда выявляем какие-то “привязки” к объектам, чтобы через 5 лет тогда расположение квартиры оставалось комфортным”, — говорит Лилия Гадиева.



Ипотека — в помощь!

Всё больше людей покупают недвижимость в ипотеку — это факт. “Телепорт” помогает не просто оформить кредит в другом городе, но и получить его со скидкой.

“Проект позволяет сделать оформление ипотеки и покупку квартиры в другом городе максимально удобной. Сегодня базовые ставки банка ВТБ24 начинаются от 12,15%.Кроме того, клиенты компании “Этажи” получают дополнительную скидку на ставку в 0,5%, что позволяет экономить не только время, но и значительные средства”, — говорит Дарья Медведева, управляющий директор по ипотеке РОО «Тюменский» ВТБ24.



Что значит — 0,5% по кредиту?

Когда речь идёт об ипотеке, то важна каждая доля процента — именно от неё будет зависеть сумма выплат и срок кредитования. Возьмём стандартный пример: семья покупает квартиру за 2 300 000 рублей. При первоначальном взносе 20% и сроке кредитования 20 лет ежемесячный платёж 20 043 рублей. Для клиентов компании “Этажи” он будет 18 727 рублей. Итого, экономия составляет более 400 тысяч рублей!



Напоследок

Мы живём в прекрасное время, когда все горизонты для осуществления задуманного открыты, главное, суметь ими воспользоваться!

Удачных покупок!

