В Нижнем Тагиле на НТМК внедряют вакуумную уборку пыли. Оборудование стоит более 45 млн рублей

Использование стационарных систем вакуумной уборки фирмы Wieland (Германия) позволяет эффективно собирать пыль и мелкие частицы непосредственно на производственных участках, транспортируя их в специальный бункер. В дальнейшем металлическая пыль повторно привлекается в производство. Это дает возможность повысить экономическую эффективность производства продукции, а также снизить нагрузку на окружающую среду.

Промышленные пылесосы позволяют производить уборку пыли по всей длине галерей и производственных помещений. Работы могут производиться одновременно на нескольких постах (до 6), в зависимости от мощности агрегата. Использование изолированных трубопроводов исключает пыление при перемещении материала в бункер. В комплект входят системы фильтрации, которые очищают воздух, выходящий из установки. Ранее такую уборку металлурги проводили вручную.

Приобретение нового оборудования значительно облегчило условия труда сотрудников, и работа в этом направлении продолжается. В настоящее время завершается установка фильтрующего оборудования фирмы «InfaStaub» (Германия) в здании пылеприготовительного отделения установки ПУТ. Система промышленной пневмовакуумной пылеуборки предполагает 120 точек для подключения, она оснащена мощным фильтрующим элементом, предотвращающим попадание пыли в атмосферный воздух и оснащена специальными защитными свойствами, которые препятствуют возгоранию. Новая система позволит содержать рабочие площадки и оборудование в чистоте и обеспечит их безопасность.

Установка промышленных пылесосов на Евраз НТМК производится в рамках программы совершенствования условий труда на рабочих местах, утвержденной коллективным договором предприятия. В 2013 году на выполнение мероприятий по охране труда и промышленной безопасности на Евраз НТМК было направлено более 550 млн рублей. Улучшения затронули рабочие места порядка 3000 сотрудников комбината. В 2014 году работа по улучшениям условий труда на Евраз НТМК продолжится.

Помимо обычной пыли, металлообработка резкой или сверлением дает так называемая окалину - крошечные частички сгоревшего металла, которые намного опаснее для здоровья. Именно поэтому лучше пользоваться более современными методами, такими как штамповка или лазерная резка. Помимо большей экологичности они отличаются и меньшим количесвом отходов, а значит, экономят материал и деньги.