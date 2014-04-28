В России хотят запретить Facebook, Skype и Gmail
28 апреля 2014, 09:00ОбществоЕвгения
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Недавно в Государственной Думе РФ приняли поправки в закон «Об информации и ее защите», согласно которым в России могут запретить использовать ресурсы Gmail, Facebook и Skype.
Причина в том, что данные отныне необходимо хранить на территории нашей страны, что может быть трудно исполнимо для зарубежных компаний, так как не все они обладают серверами в России. Теперь же они будут поставлены перед выбором - завести сервер в нашей стране или уйти из нее совсем.
Например, компания Google обладает представительствами в России, но Facebook - нет.
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