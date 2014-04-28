В России хотят запретить Facebook, Skype и Gmail

Причина в том, что данные отныне необходимо хранить на территории нашей страны, что может быть трудно исполнимо для зарубежных компаний, так как не все они обладают серверами в России. Теперь же они будут поставлены перед выбором - завести сервер в нашей стране или уйти из нее совсем.