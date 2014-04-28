В России с 2020 года налог на имущество физлиц будет отменен
При уплате налога на недвижимость физических лиц ограничат в применении льгот. Освобождение от уплаты налога они смогут получать только по одному из объектов капитального строительства - жилого помещения, жилого дома на садовом или дачном участке или нежилого помещения, находящегося в собственности и не используемого в предпринимательской деятельности.
Об этом говорится в проекте основных направлений налоговой политики министерства финансов РФ на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.
Льготы распространят только на один жилой объект. Если у пенсионера пять квартир, то только одна попадает под льготное налогообложение. За все остальные он будет платить налоги, как и другие граждане. Как пояснили в Федеральной налоговой службе, планируется, что новые правила начнут действовать с 1 января 2015 года. Принимать решения о готовности к ним станут сами регионы.
Объектом налогообложения будут и так называемые единые имущественные комплексы. Это может быть земельный участок со зданием, а может быть совокупность зданий, или земельный участок с совокупностью зданий. Как только будут установлены правила для этих объектов, они и будут облагаться единым налогом.
Если у пенсионера пять квартир, то только одна попадает под льготное налогообложение.
При этом по налогу предусматриваются вычеты в размере стоимости 20 квадратных метров площади объекта - для квартир и комнат, 50 квадратных метров - для жилых домов и в размере 1 миллиона рублей - для единых недвижимых комплексов. Органы местного самоуправления смогут увеличивать размеры этих вычетов.
Ставки налога на недвижимость установят муниципалитеты в пределах до 0,1 процента - для жилых помещений, жилых домов на земельных участках, жилых объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов жилого назначения, гаражей и машино-мест. И до 0,5 процента - для остальных объектов недвижимости. А чтобы смягчить нагрузку, минфин предлагает понижающие коэффициенты, если сумма нового налога в итоге превысит прежнюю. Если гражданин должен заплатить налогов на тысячу рублей больше, то в первый год к этому превышению применяется понижающий коэффициент 0,2, во второй - 0,4, в третий - 0,6, и так далее до полного перехода к новым правилам.