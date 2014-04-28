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В России с 2020 года налог на имущество физлиц будет отменен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России с 2020 года налог на имущество физлиц будет отменен

28 апреля 2014, 12:10Обществоpract2@tagilcity.ru
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