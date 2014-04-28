Власти Китая запретили показ сериала «Теория большого взрыва»
28 апреля 2014, 13:30Обществоpract2@tagilcity.ru
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Власти Китая приказали местным веб-сайтам, транслирующим потоковое видео, прекратить показ четырех популярных американских телевизионных шоу. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, в их число вошли сериалы «Теория большого взрыва», «Хорошая жена», «NCIS» и «Практика».
Представитель ведущего китайского веб-сайта, транслирующего потоковое видео, «Youku» также сообщил, что веб-сайт получил уведомление с требование не показывать данные сериалы. Из их числа веб-сайт показывал только «Хорошую жену».
Государственная администрация по делам печати, радио, кино и телевидения не объясняет, по какой причине именно эти сериалы подверглись цензуре. По словам пресс-секретаря ведомства, распоряжение поступило от вышестоящих инстанций.
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