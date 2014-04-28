Власти Китая запретили показ сериала «Теория большого взрыва»

Как отмечается, в их число вошли сериалы «Теория большого взрыва», «Хорошая жена», «NCIS» и «Практика».

Представитель ведущего китайского веб-сайта, транслирующего потоковое видео, «Youku» также сообщил, что веб-сайт получил уведомление с требование не показывать данные сериалы. Из их числа веб-сайт показывал только «Хорошую жену».