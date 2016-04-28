3500 жителей Нижнего Тагила присоединятся к проведению акции «Бессмертный полк»

Эта цифра почти на 1000 человек больше, чем в прошлом году. На сегодняшнем совещании в Администрации, посвященном проведению 9 мая, это вызвало вопросы о том, где собрать и как организовать движение такого количества участников:

Мы попросили помощи у командира 12 отряда, чтобы он выделил 5-6 офицеров для помощи в организации людей. Более подробно эти вопросы мы проработаем к 5 мая, когда будет проходить генеральная репетиция парада Победы. Собираться будем, как и в прошлый раз, у дома Политпросвещения сообщил Сергею Носову в ходе доклада один из выступавших.

В прошлом году в Нижнем Тагиле участниками «Бессмертного полка» стали 2500 жителей Нижнего Тагила. В их числе был и мэр Нижнего Тагила, Сергей Носов. Тогда он шел с портретами двух своих дедов.