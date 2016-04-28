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3500 жителей Нижнего Тагила присоединятся к проведению акции «Бессмертный полк»
Сюжеты:
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3500 жителей Нижнего Тагила присоединятся к проведению акции «Бессмертный полк»

28 апреля 2016, 18:10ОбществоДенис Таратонов
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