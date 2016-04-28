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7 мая тагильчане смогут создать из цветов «Звезду героя»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 мая тагильчане смогут создать из цветов «Звезду героя»

28 апреля 2016, 11:55ОбществоТимофей Данилов
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