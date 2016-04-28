7 мая тагильчане смогут создать из цветов «Звезду героя»

Идейным организатором выступил Федор Пономарев - руководитель ОД «Легендарный край». По его замыслу, накануне Дня Победы «Звезда героя» украсит Лисью гору. И каждый тагильчанин сможет внести свою лепту в создание монументальной конструкции.

Для этого нужно приобрести гвоздику и вручить её мастерам, которые тут же вплетут её в «Звезду героя». Так, каждый неравнодушный житель города сможет отдать дань уважения участникам ВОВ и труженикам тыла. Начало патриотической акции в 13:00.

Собирать конструкцию будут у подножия Лисьей горы. А готовую «Звезду героя» поднимут на вершину одного из главных символов города. Круглосуточно там будет стоять казачий почетный караул. 9 мая «Звезда» будет частью парада Победы в Нижнем Тагиле. А после торжественного мероприятия её разместят на одном из мемориалов города.