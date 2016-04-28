Колонна байкеров эффектно завершит парад Победы в Нижнем Тагиле

Парад Победы в 2016 году будет иметь отличие от парадов прошлых лет . В конце колонны было предложено позволить ехать байкерам с флагами. Это предложение одобрил Сергей Носов:

Это хорошо, это будет по-своему зрелищное завершение. Я бы сказал патриотическое, потому что наши байкеры наиболее ярые патриоты сказал мэр Нижнего Тагила.

Кроме того, в параде Победы в Нижнем Тагиле примут участие 14 расчетов личного состава и 15 единиц военной техники. Так, «Уралвагонзавод» выделил два танка: Т-34 и Т-90, и БМПТ (боевая машина поддержки танков). Ракетная дивизия предоставит три «КАМАЗа» и четыре БТР. От ОМОНа будут три «Урала», один «Тигр» и БТР. Кроме того, администрация собирается привлечь к участию в параде находящийся в личном пользовании «ГАЗ 67», выпуска 1946 года, который будет открывать парад Победы.