«Поехали!»: тагильские криогенщики готовили технику для дебютного старта с космодрома «Восточный»
Сегодня произошло знаменательное для российской космонавтики событие – с космодрома «Восточный» была запущена первая ракета-носитель «Союз». Она вместе с тремя спутниками благополучно вышла на орбиту Земли.
В подготовке космодрома к важному пуску принимал активное участие «Уралкриомаш» [входит в корпорацию «Уралвагонзавод», - прим.ред.].
История отечественной космонавтики неразрывно связана с этим предприятием. Работники «Уралкриомаша» - участники всех космических программ России, отмечают в пресс-службе УВЗ.
Не стал исключением и дебютный запуск на «Восточном». Тагильские специалисты создали и сертифицировали вагон-цистерну. Она предназначена для хранения и перевозки жидкого кислорода, азота и аргона. Согласно контракту с «Роскосмосом», были созданы и привезены на космодром 20 таких хранилищ для газов.
Помимо этого, «Уралкриомаш» создал емкости для хранения керосина и нафтила всех ступеней ракеты. Тагильские специалисты лично произвели монтаж и пуско-наладку техники на «Восточном».
Благодаря безупречной репутации и большому опыту, криогенщики из Нижнего Тагила получили возможность создать и вторую очередь космодрома. На этот раз - под ракету-носитель «Ангара». Оборудование должно быть готово к 2020 году.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru