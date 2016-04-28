«Поехали!»: тагильские криогенщики готовили технику для дебютного старта с космодрома «Восточный»

В подготовке космодрома к важному пуску принимал активное участие «Уралкриомаш» [входит в корпорацию «Уралвагонзавод», - прим.ред.].

История отечественной космонавтики неразрывно связана с этим предприятием. Работники «Уралкриомаша» - участники всех космических программ России, отмечают в пресс-службе УВЗ.

Не стал исключением и дебютный запуск на «Восточном». Тагильские специалисты создали и сертифицировали вагон-цистерну. Она предназначена для хранения и перевозки жидкого кислорода, азота и аргона. Согласно контракту с «Роскосмосом», были созданы и привезены на космодром 20 таких хранилищ для газов.

Помимо этого, «Уралкриомаш» создал емкости для хранения керосина и нафтила всех ступеней ракеты. Тагильские специалисты лично произвели монтаж и пуско-наладку техники на «Восточном».

Благодаря безупречной репутации и большому опыту, криогенщики из Нижнего Тагила получили возможность создать и вторую очередь космодрома. На этот раз - под ракету-носитель «Ангара». Оборудование должно быть готово к 2020 году.