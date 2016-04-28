Встреча ветерана войны и кадетов школы №21 прошла на базе Нижнетагильского ОМОНа (ФОТО)

Федор Иванович ушел на фронт добровольно в 14 лет. После обучения он служил в оператором в зенитной части. По долгу службы ему пришлось пережить и стать свидетелем множества бомбардировок. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Праги и Варшавы. На войне Федор Иванович получил ранение, но оно не помешало ему продолжить службу после выздоровления.