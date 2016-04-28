Встреча ветерана войны и кадетов школы №21 прошла на базе Нижнетагильского ОМОНа (ФОТО)
28 апреля 2016, 20:05ОбществоДенис Таратонов
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Сегодня в Нижнем Тагиле кадеты школы №21 встретились с ветераном Великой Отечественной войны, тагильчанином Фёдором Ивановичем Родивиловым. Встреча прошла в здании Нижнетагильского ОМОНа. Ветеран рассказал молодому поколению о своём участии в войне и послевоенной работе в милиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Федор Иванович ушел на фронт добровольно в 14 лет. После обучения он служил в оператором в зенитной части. По долгу службы ему пришлось пережить и стать свидетелем множества бомбардировок. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Праги и Варшавы. На войне Федор Иванович получил ранение, но оно не помешало ему продолжить службу после выздоровления.
Послушать ветерана пришли не только кадеты, но и бойцы мобильного отряда особого назначения. Фёдор Иванович поделился со слушателями не только историями о войне, но и обычными историями на бытовые темы.
Кадеты выразили признательность за подвиг ветерана, поблагодарили его за интересный рассказ и подарили подарки.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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