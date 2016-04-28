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Встреча ветерана войны и кадетов школы №21 прошла на базе Нижнетагильского ОМОНа (ФОТО)
Сюжеты:
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Встреча ветерана войны и кадетов школы №21 прошла на базе Нижнетагильского ОМОНа (ФОТО)

28 апреля 2016, 20:05ОбществоДенис Таратонов
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