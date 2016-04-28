Юные тагильчане соревновались в знаниях истории Отечества и Уралвагонзавода (ФОТО)

Уже на протяжении 9-ти лет юные эрудиты из школ и СУЗов района соревнуются между собой в знаниях истории своей страны и родного края. В этом году на участие в игре было заявлено 16 команд образовательных учреждений.

За выход в финал тагильчане боролись в течение всего месяца. Тема отборочных этапов была посвящена жизни и подвигам русского полководца маршала Жукова. В результате в финал вышли 10 сильнейших команд.

Вчера состоялся завершающий этап интеллектуальной игры. В этом году Уралвагонзавод отмечает свое 80-летие, поэтому и тема финала посвящена одному из крупнейших предприятий Урала. Например, учащимся предстояло назвать первую газету УВЗ, когда был собран легендарный танк «Т-34» и кто является его создателем, а также, кто из руководителей завода первый получил звание «Почетный гражданин города».

Помимо этого, юные эрудиты разгадывали кроссворды, определяли по фотографиям заслуженных работников УВЗ, называли, какие награды имеет завод, и вспоминали улицы и памятные места Дзержинского района.

По сумме очков, заработанных в течение всей игры, победителем «Ратных страниц истории» стал лицей №51. 36-я школа заняла второе место, а третье – техникум металлообрабатывающих производств и сервиса.