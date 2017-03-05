3,5 года колонии общего режима потребовало обвинение для «ловца покемонов» из Екатеринбурга (ФОТО)

В уральской столице после двухнедельного перерыва возобновились слушания по делу екатеринбургского блоггера Соколовского. Он обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ.

Среди них: «возбуждение вражды или ненависти, а равно унижение человеческого достоинства» девять эпизодов, «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» - семь эпизодов.

Руслан Соколовский также обвиняется по статье «незаконный оборот специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации».

Как считает обвинение, в своих роликах Соколовский оскорбил чувства верующих и женщин. Его видео в Храме-на-Крови, где он ловил покемонов, сопровождается нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блоггер высмеял основы христианства.

Фото: «Накануне.ru»

На слушании дела прокурор потребовал для Соколовского в качестве наказания три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает «Накануне.ru».