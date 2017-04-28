Блокировавший переходную дорожку рекламный щит переставили на новое место в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 апреля 2017, 15:35ОбществоДенис Таратонов
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Стоявший на пешеходной дорожке на улице Островского в Нижнем Тагиле рекламный щит недавно был передвинут со своего места. Теперь ничто не мешает пешеходам пересекать газон как и полагается — по асфальтовой дорожке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, рекламный щит был установлен на дорожку в снежный сезон. Возможно, что из-за этого рабочие не смогли правильно выбрать место для установки. Администрация Нижнего Тагила отправила предписание собственнику щита с требованием его демонтировать. При этом специалист отметил, что официально одобренное для щита место находится по соседству.
Владелец щита, очевидно, предпочел не разрушать свою собственность, а просто переместил её на положенное место. Сейчас билборд стоит примерно в 5 метрах от старого места, а пройти по дорожке больше ничего не мешает.
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Фото слева - щит до перестановки, справа - после.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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