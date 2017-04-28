Блокировавший переходную дорожку рекламный щит переставили на новое место в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Напомним, рекламный щит был установлен на дорожку в снежный сезон. Возможно, что из-за этого рабочие не смогли правильно выбрать место для установки. Администрация Нижнего Тагила отправила предписание собственнику щита с требованием его демонтировать. При этом специалист отметил, что официально одобренное для щита место находится по соседству.