Нелегальных мигрантов в России будут депортировать за их счет

Также председатель комиссии СПЧ по миграционной политике при Президенте РФ Евгений Бобров рассказал о том, что в МВД готовится законопроект о добровольном контролируемом выезде иностранных граждан, допустивших правонарушения.

В таком случае иностранный гражданин, нарушивший закон, сможет приобрести билет на свои денежные средства и под присмотром полиции выехать из России на свою родину. Для того, чтобы данное положение вступило в силу, предстоит внести изменения в административный кодекс и закон о правовом положении иностранцев в России, чтобы данное положение вступило в силу.