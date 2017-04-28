Низкочастотный шум от пивзавода в Нижнем Тагиле несколько лет не даёт жителям ближайших домов спокойно ночевать (ФОТО)

В микрорайоне, неофициально называемом «Новая Пырловка», различным категориям тагильчан выдавались участки под строительство частных домов. Внешне район выглядит благополучно — рядом поле и лес, недалеко до водоёмов. Однако, как рассказал эколог-общественник Андрей Волегов, от владельцев участков поступают жалобы на низкочастотный шум со стороны пивоваренного завода. Житель одного из домов на улице Декабрьская, расположенного ближе всех к заводу, рассказал обо всех «прелестях» такого соседства:

Это такое гудение, вибрация, даже при сильном ветре чувствуется. «Тяжелые» такие звуки. Мы с дочерью, бывает, ночуем там с горем пополам, но уже на вторые-третьи сутки уезжаем. То к друзьям, то к бабушке. Я квартиру одно время снимал. Новые жители района уже это почувствовали. Говорят, что ночью невозможно бывает уснуть — ни отдыха, ни сна нету. Я в частном порядке оплачивал выезд лаборанта из Ростехнадзора. Она сказала, что здесь не то, что жить, находиться длительное время нельзя. А частные фирмы нам сразу отказывали, говорили, что связываться с пивзаводом не будут рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Виктор.

В строительство дома Виктор вложил порядка 2,7 миллионов рублей. По-соседству достраивает свой дом ещё один тагильчанин, который в личной беседе подтвердил журналисту TagilCity.ru историю соседа:

Монотонный гул, его слышно везде в доме. Он может быть и днем, и ночью, потому что у них там сушилки работают. У моего соседа, который ближе к заводу, слышно ещё сильнее. Я ещё строю дом, поэтому эта проблема для меня не очень актуальна, но она есть поделился он впечатлениями.

Своё противостояние с заводом Виктор ведёт уже не первый год. Вопросы у экологов и жителей района вызывают границы санитарно-защитной зоны, функция которой заключается том, чтобы быть защитным барьером между предприятием и жилыми домами. Дело в том, что в 2003 году она составляла 300 метров, однако позже границу определили так, что она стала проходить по краю жилого района:

Санитарно-защитную зону они сократили с 300 метров до 206, чтобы не сносить жилой дом и не возвращать деньги жителю. Как при этом было обосновано это сокращение — непонятно. Это вызывает массу вопросов считает Андрей Волегов.

В официальном ответе Роспотребнадзора, куда редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием, отмечается, что границы санитарно-защитной зоны составляют по 300 метров в любом направлении от завода, кроме юго-западного, где они равны 206 метрам. В этом месте граница санитарно-защитной зоны граничит с жилыми домами.

Они просто обогнули дома на карте. А акустические параметры остались те же самые. Там превышение почти в два раза. Предельно-допустимый уровень негативных частот составляет 18 децибел, а у меня и соседей показывало 30-36. Это очень много говорит Виктор.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, ещё в январе 2016 года их специалисты проводили измерения уровня шума в микрорайоне. У дома №1, на улице Декабристов, максимальный уровень шума не соответствовал нормативным величинам. При этом, однако, отмечалось, что измерения проводились при работающем оборудовании пивзавода, отключить которое для измерения фонового шума было невозможно.

В прокуратуре Ленинского района отметили, что это обстоятельство лишает возможности проводить измерения по актуальной методике:

Сама технология замера уровня шума предполагает собой остановку оборудования. Производится два замера: с выключенным оборудованием и с работающим. Путем вычитания двух показателей получаем уровень шума. Но остановить оборудование пивзавода невозможно, это может привести к серьёзной аварии. Кроме того, есть решение Ленинского суда, в котором владельцу дома отказано в удовлетворении его иска. Наличие такого решения говорит о том, что мужчина не прав рассказал помощник прокурора Дмитрий Борисов.

Низкочастотный шум идёт от завода не постоянно, а периодически. Это, как уверены жители района, происходит в тот момент, когда на предприятии включают технологические вентиляторы, а значит, источник их страданий можно включать и выключать. При официальной проверке контролирующие органы обязаны предупредить предпринимателей о своём скором визите. Возможно, что именно поэтому большая часть проверок не фиксировала «по факту» высокий уровень шума:

Мы несколько раз инициировали проверки со стороны прокуратуры и Роспотребнадзора. Но каждый раз их сотрудников пускали до кабинета директора, без допуска на само предприятие, к работающему оборудованию. Директор говорил, что всё оборудование работает в штатном режиме, но убедиться в этом не удавалось. Проводимые при этом замеры показывали, что всё в норме рассказал эколог Андрей Волегов.

По этой причине жители и экологи требуют провести измерение по актуальной методике, с допуском официального наблюдателя на предприятие, чтобы тот мог убедиться, что оборудование на самом деле включено или выключено:

Мы подали заявление прокурору Ленинского района с просьбой провести проверку при включенном оборудовании. Сейчас собираем подписи местных жителей и передаём их прокурору. Ждём этой проверки, на которую нас, как участников, пригласят, чтобы поставить точку в этом вопросе рассказал эколог.

Редакция TagilCity.ru обратилась к руководству «Тагильского пива» и попросила прокомментировать создавшуюся ситуацию. В официальном ответе редакции сообщили, что на предприятии известно о производимом оборудованием низкочастотном звуке, а для его снижения предпринимаются все необходимые меры. В числе этих мер были указаны: обоснование и благоустройство в 2011 году границ санитарно-защитной зоны и установку после 2010 года глушителей шума на оборудование. Также было отмечено, что с 2011 года в результате жалоб жителей микрорайона на заводе побывало более 10 проверок от районной и природоохранной прокуратур, администрации Нижнего Тагила и Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Нарушений со стороны ООО «Тагильское пиво» выявлено не было.

Сейчас главная надежда жителей заключается в том, что, по имеющейся у них информации, летом на заводе заканчивается срок эксплуатации оборудования. Тагильчане надеются, что взамен него будет поставлены более тихие, но, очевидно, и более дорогие механизмы:

Эксперты из Москвы сталкивались в других городах с такой проблемой. Они сказали, что звук невозможно снизить никакими средствами, кроме как заменой оборудования. /.../ Сейчас актуальным является вопрос по оборудованию. Я делал запрос. То, что у них стоит, используется уже 25 лет, срок эксплуатации у него истекает в июне. Они должные его заменить, но станут ли они это делать или будут выжимать последние соки? -- спрашивает Виктор.