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Низкочастотный шум от пивзавода в Нижнем Тагиле несколько лет не даёт жителям ближайших домов спокойно ночевать (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Низкочастотный шум от пивзавода в Нижнем Тагиле несколько лет не даёт жителям ближайших домов спокойно ночевать (ФОТО)

28 апреля 2017, 20:10ОбществоДенис Таратонов
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