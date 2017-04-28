План по решению проблем с зачислением детей в первый класс был предложен на пресс-конференции в Свердловской области
28 апреля 2017, 09:50Общество
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Привлекать родителей будущих школьников к ответственности за фиктивную прописку – неправильно. Такое заявление сделала накануне на пресс-конференции спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Напомним, что в текущем году возник ажиотаж с зачислением детей в лицеи и гимназии. Родители, чтобы зачислить ребенка в престижное учебное заведение, оформляли за деньги фиктивные прописки. Из-за этого многие первоклашки не попали в школы по месту регистрации.
Как пишет ZNAK, Бабушкина считает, что не нужно наказывать родителей. Нужно создавать комфортные для их детей условия – строить больше школ и уйти от практики обучения во вторую смену.
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