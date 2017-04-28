План по решению проблем с зачислением детей в первый класс был предложен на пресс-конференции в Свердловской области

Напомним, что в текущем году возник ажиотаж с зачислением детей в лицеи и гимназии. Родители, чтобы зачислить ребенка в престижное учебное заведение, оформляли за деньги фиктивные прописки. Из-за этого многие первоклашки не попали в школы по месту регистрации.