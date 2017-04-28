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План по решению проблем с зачислением детей в первый класс был предложен на пресс-конференции в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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План по решению проблем с зачислением детей в первый класс был предложен на пресс-конференции в Свердловской области

28 апреля 2017, 09:50Общество
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