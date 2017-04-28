С Днем рождения, "Консул BABY"!

Детское стоматологическое отделение «Консул BABY» отметило 1 год с момента открытия. Праздник коснулся всех маленьких пациентов, которые в этот день пришли своим любимым докторам: все уходили довольные и с подарками от центра-именинника.

Завершился праздничный день большим праздником, на котором были подведены итоги детского конкурса рисунков. Победителей определили в трех номинациях: «Зубная Фея» (победитель Миронова Вика, 12 лет), «Как я лечил зубы» (Полина Жданова, 9 лет) и «Братики-зубатики» (победитель Дмитрий Хлыбов, 6 лет). Отдельных призов удостоились самые оригинальные работы (Алиса Яковлева, 6 лет) и произведения семейного творчества (Лев Грехов, 4 года). Разумеется, ни один участник праздника не ушел без подарка. СМОТРЕТЬ ВСЕ ФОТО С ПРАЗДНИКА.