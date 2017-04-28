Семья погорельцев из 10 человек может остаться без детей: комиссия ПДН Нижнего Тагила подала на семью в суд из-за прогулов детьми школы (ФОТО)

3 мая 2014 года в семье Пережогиных случилось горе. Сгорел принадлежащий им частный дом на ул. Минская в районе Новая Кушва.

Тогда вся семья перебралась на заброшенный участок в деревне Черемшанка, где благодаря помощи неравнодушных людей ими на новом месте было налажено фермерское хозяйство.

Мы временно проживаем здесь [в Черемшанке – прим. ред.], без прописки. Ведём хозяйство. Наше личное подсобное хозяйство официально зарегистрировано уже семь лет с гордостью рассказал журналистам TagilCity.ru глава семейства Алексей Пережогин.

Фотографии хозяйства семьи.

В поле зрения государственных служб, занимающихся защитой прав несовершеннолетних, семья попала в этом году. Тревогу забили педагоги школы, которую должны были посещать четверо детей школьного возраста из семьи Пережогиных.

Органы опеки предъявили нам жалобу, что мы не регулярно посещаем школьное учреждение. Мы стараемся доказать, что деревня постепенно забрасывается, жителей здесь очень мало, дорог практически нет. Потому попасть на автобус, который везёт до школы в селе Петрокаменское, бывает очень непросто. Этой зимой морозы доходили до 40 градусов. Потому, в том числе из-за морозов, у нас накопилось много пропусков объяснил пропуски детей Алексей Пережогин.

О причинах иска к Пережогиным рассказали в полиции Нижнего Тагила.

К Пережогиным, как к родителям, вопросов нет. Непьющие, хорошие, работящие, но нарушается право детей на образование. Потому комиссия по делам несовершеннолетних и вышла с иском в суд объяснили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

20 апреля по делу Пережогиных должно было состояться предварительное слушание в суде. Стороны не смогли договориться в вопросе о том, в каком формате будет рассматриваться дело – открытом или закрытом для СМИ. Судья отложил разбирательство из-за отсутствия на слушании отца семейства.

Органы собрали о нас разные материалы. Что мы, якобы, безработные, последние люди. Хотя моя супруга – действующий сотрудник полиции и мать-героиня. Я работаю на двух работах, чтобы прокормить семью, все справки я не могу собрать из-за занятости. А нас с детьми хотят разорвать, руки опускаются из-за этого поделился с журналистами TagilCity.ru Алексей Пережогин.

В полиции, в свою очередь, отметили, что данная мера является в значительной мере профилактической.

Иск – в значительной степени является профилактической мерой. Чтобы дать понять родителям необходимость соблюдения прав детей на образование. Разумеется, отнимать детей у порядочных родителей никто не собирается сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

В настоящее время многодетная семья строит новый дом на том месте, где ранее сгорел старый. По словам Алексея и Ольги Пережогиных – работы подходят к концу.

На восстановление жилья нам была выделена государственная субсидия. Помогали и добрые люди. Стены нового дома уже стоят. Осталось провести работы по внутренней отделке. До 20 июня, согласно договору со строительной компанией, все работы в новом доме должны быть завершены. У нас сейчас такая ситуация, что пока не можем переехать в новый дом, а в старом уже не можем находиться, и вот в такой момент нас пытаются лишить детей поделились Пережогины-старшие в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Представители государственных органов, с которыми ситуацию в семье Пережогиных обсудили журналисты TagilCity.ru, выразили надежду на то, что после переезда ситуация с посещением детьми школы изменится в лучшую сторону.

Родители уверяют, что с возвращением на старый адрес на ул. Минская ситуация нормализуется, что дети снова будут посещать школу. На это надеются и представители комиссии по делам несовершеннолетних отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Следующее предварительное слушание по делу семьи Пережогиных должно состояться 10 мая.

Фотографии из семейного архива Пережогиных.