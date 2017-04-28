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Семья погорельцев из 10 человек может остаться без детей: комиссия ПДН Нижнего Тагила подала на семью в суд из-за прогулов детьми школы (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья погорельцев из 10 человек может остаться без детей: комиссия ПДН Нижнего Тагила подала на семью в суд из-за прогулов детьми школы (ФОТО)

28 апреля 2017, 20:00ОбществоПавел Щербина
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