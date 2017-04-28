Социальная сеть ВКонтакте перезапустила музыкальный сервис

Расширить музыкальный кругозор поможет умная система персональных рекомендаций, которая анализирует ранее прослушанные песни и подписки пользователя. В специальном блоке будет выводиться творчество молодых музыкантов — так они смогут найти новых слушателей.

Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте:

ВКонтакте объединил людей с разнообразными музыкальными предпочтениями, дал им возможность общаться, создавать тематические сообщества, искать редкие треки и распространять любимую музыку без ограничений. Музыка — это важная часть жизни пользователей ВКонтакте. Сегодня мы запускаем полностью обновлённый сервис и начинаем новый этап его развития.

В 2016 году ВКонтакте и United Music Agency подписали партнёрские соглашения с лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими. В августе 2016 года в приложение ВКонтакте для iPhone вернулась функция прослушивания музыки.

ВКонтакте — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 млн ежемесячно.