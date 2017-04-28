Здание детской филармонии в Екатеринбурге находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент

Заключение об аварийном состоянии здания дома купцов Яковлевых, в котором расположена детская филармония, было выдано после проведения внеплановой проверки.

Как сообщает «Уралинформбюро», здание находится в плачевном состоянии: разрушена кровля крыши, рассыпаются внутренние несущие конструкции и фасад, деревянные полы, стены и потолок прогнили из-за постоянно происходящих протечек.

МУГИСО Свердловской области обратилось в региональное министерство культуры с просьбой о ремонте здания, являющегося объектом культурного наследия. Там же заявили, что выделением и распределением средств на эти нужды должны заниматься органы государственной власти в соответствии с государственными программами.

В детской филармонии заявляют, что здание в настоящее время не используется. При этом в «2ГИС» указано, что там располагается бар «Джин».